Natalia González:"A suba da recollida do lixo é un tarifazo en toda regla".

Natalia González, dixo en Más de Uno Ourense que a suba prevista no recibo pola recollida do lixo "é un tarifazo en toda regla do que o único responsable é o Alcalde", por non adoptar medidas que paliaran este incremento, engadíu. González engadíu que ademáis "non implica melloras no servizo".

Paco Sarria | Óscar Gómez

Ourense |

A voceira socialista no Concello de Ourense, Natalia González repasou varios asuntos de actualidade contrarrestando as declaracións exultantes do Alcalde sobre a participación nos Magostos con un "tu flipas neno".

González Benéitez tamén incidíu en que os cambios nas liñas de bus poden levar aparellados problemas no proceso de adxudicación do Servizo Municipal de Transportes e preguntada pola situación do cabeza de lista e ex Alcalde, Francisco Rodríguez; quen segue sen asistir ós pleno; explicou que "agardamos un desenlace próximo".

