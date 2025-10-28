Más de uno ourense

Natalia González:"A suba do recibo do auga é un tarifado-sablazo por incompetencia"

A voceira municipal do PSdeG-PSOE no Concello de Ourense, Natalia González referiuse hoxe en Onda Cero á suba prevista no recibi do auga como un "tarifazo/sablazo, consecuencia da incompetencia do Alcalde".

Paco Sarria | Óscar Gómez

Ourense |

González tamén compartíu a consideración de "tarifazo" para a suba do recibo do lixo, anunciando que tamén neste caso presentarán enmendas.

A voceira socialista tamén se preguntou que pasará cos traballadores da ORA si ésta é suprimida o 1 de xaneiro do ano próximo e pedíu ó rexidor municipal alternativas que, polo de agora, non están sobre a mesa. A edil tamén xustificou a posición do grupo municipal no penúltimo pleno e confirmou, entroutros asuntos, que Olalla Meiriño será quen de relevo a Vázquez Barquero no grupo municipal.

