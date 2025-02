Natalia González: " O PP de Ourense é a marca branca de Democracia Ourensana"

González Benéitez dixo que non é partidaria de pronunciarse sobre rumores pero que o PP perdeu no seu día a oportunidade de pactar un goberno alternativo, polo que agora "son carne de cañón" para DO.

A edil socialista repasou en Onda Cero asuntos de actualidade como o Entroido do que sinalou que está falto de identidade ou sobre a recente entrevista do Alcalde co embaixador chinés, do que dixo que "podía ter sido incluída como parte da programación do Entroido -con todos os respetos para o embaixador-". Para González resulta "frívolo" que o Alcalde abordara co representante do goberno de China asuntos como a cultura na cidade ou o termalismo, habida conta da situación de ambos eidos.