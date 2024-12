Más de uno ourense

Natalia González: "Jácome mírase no seu propio espello cando di que os xornalistas manipulan"

A voceira socialista no Concello de Ourense, Natalia González, declarou en Más de Uno Ourense de Onda Cero que a decisión de Jácome de non convocar conferencias de prensa cos medios de comunicación atenta contra un dereito fundamental dos cidadáns e que cando o Alcalde toma esa decisión considerando que os xornalistas manipulan "está mirándose no seu propio espello".