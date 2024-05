A nacionalista Noa Presas denuncia o "capitalismo de amiguetes" da Xunta

A deputada no Parlamento de Galicia por Ourense, Noa Presas, denunciou en Más de Uno o que calificou como "capitalismo de amiguetes" en referencia á concesión a unha cadea hoteleira da xestión do Mosteiro de San Clodio, e as deficiencias detectadas na mesma.

Asemade abordamos outras cuestións como o papel da Xunta na xestión da Estación de Montaña de Cabeza de Manzaneda, a situación da Sanidade e as reivindicación nesta materia nas bisbarras ou, ó fío da actualidade, da posibilidade dunha moción de censura en Ourense.