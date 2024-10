Abad repaso aspectos do seu labor como as causas do déficit de médicos de familia lembrando que moitos dos seus colegas retrasan as súas idades de xubilación e que na carreira os médicos prefiren o "Hospitalocentrismo" que a atención nos centros de saúde, tendencia que agardan poder correxir.

Ademáis falou dos avances tecnolóxicos no seu departamento, das escolas de saúde e da trascendencia que no modelo sanitario ten o que antigamente era coñecido como o "médico de cabeceira".