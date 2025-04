Pardo fixo estas declaracións á raíz da caída dun falso teito esta fin de semana, lembrando que se debeu a varios factores e que os técnicos avalían o desenvolvemento da actividade con normalidade. Asemade repasou as recentes visitas do Conselleiro de Cultura ó Carballiño e do Conselleiro de Emprego aunha alfareiría do Alto do Couso en Esgos.

Manuel Pardo nos estudios de Onda Cero Ourense | xunta de galicia