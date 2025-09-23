Luis Seara: "Non sorprende a mala educación do Alcalde de Ourense"

Seara engadíu que agarda que este asunto se resolva canto antes e que non ocorra como o das gravacións. O edil nacionalista lembrou na entrevista a campaña de recollida de sinaturas que realizan entre os usuarios do transporte público salientando problemas de desconexión, masificación ou longos percorridos.
Seara abordou outros asuntos como a futura modificación de creto que o grupo de Democracia Ourensana levará a pleno ou a falla de funcionamento ata o de agora das cámaras de vixianza do casco vello.