Más de uno ourense

Luis Seara: 'Jácome e o PP son as mesmas caras da mesma moeda'

O voceiro municipal do BNG no Concello de Ourense, Luis Seara, declarou en Más de Uno de Onda Cero que o PP está "moi cómodo" apoiando a Jácome por que ambos son "as mesmas caras da mesma moeda".