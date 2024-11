O rexidor de Barbadás engadíu como exemplo a demanda dun novo instituto, comprometido pola administración autonómica hai 15 anos, pero sobre o que non hai avances. Valcárcel repasou tamén algúns dos proxectos do seu actual mandato como a ampliación do polideportivo ou a reforma da Escola Municipal de Música de Sobrado.

Asemade valorou a importancia do acordo dos socialistas na Deputación co PP para aprobar o Plan CooperOU.