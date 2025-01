Pumar dixo entroutras cousas que "no entendemos la política de turismo y termalismo del concello" en referencia á ausencia en Fitur, e foi moiu crítico coa situación e procedemento seguido coa pisciña termal de As Burgas. O edil popular repasou entroutros asuntos de actualidade municipal as obras previstas en O Posío ou as queixas de veciños co desenvolvemento do proxecto de mobilidade vertical na rúa Pérez Serantes.