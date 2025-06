Pumar tamén foi crítico co papel do Concello neste asunto manifestando que non ve patrullas da policía local pola cidade. O edil popular abordou en Más de Uno Ourense asuntos como o proxecto de reforma do Xardín de O Posío do que dixo que está a ser cumprido, e tamén criticou a falla de explicacións do goberno local en asuntos como a ZBE ou a prevista suba do recibo do auga.