Más de uno ourense

Gonzalo Jácome falou en Más de Uno Ourense do programa de Festas do barrio de A Ponte

O alcalde de Ourense e responsable de Artes e Festexos, Gonzalo Jácome falou en Más de Uno Ourense do programa de Festas do barrio de A Ponte que este ano organiza o concello. Jácome respondeu ademais a outros asuntos de actualidade coma a seca, a posible ruptura do bipartito e as últimas polémicas do COB.