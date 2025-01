Falamos da Festa dos Fachós que terá lugar este domingo en Castro Caldelas e da Festa do Botelo que comeza este sábado en O Barco de Valdeorras. ara elo contamos coa Alcaldesa do Castro, Sara Inés Vega, e co rexidor barquense, Alfredo García, con quenes entramos en detalles sobre ambas citas tradicionais do calendario festivo ourensán.