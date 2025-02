Por un lado a historia do fraude cometido por unha influencer australiana en "Vinagre de Manzana" e por outro a serie épica sobre o nacemento dunha nación que reflexa con crueldade "Érase una vez en el Oeste". Asemade, e sendo San Valentín, Saibene recomendou unha película en carteleira para compartir en parexa...anque non é un clásico do romanticismo...