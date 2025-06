Más de uno ourense

Eladio Santos: "As patrullas cidadás non son de fiar".

O subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, analizou en Más de Uno a situación de inseguridade que últimamente vive o barrio de A Ponte, sinalando que dende o seu punto de vista as patrullas cidadás "non son de fiar e non traen nada bo" por que non se sabe quenes as forman, polo que aconsellou ós veciños a que se dirixan á Policía Nacional, da que dixo que leva meses traballando en operativos da zona.