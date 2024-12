Más de uno ourense

A edil popular Inma Moreiras critica a contínua "falta de transparencia" do goberno de Jácome

A concelleira do grupo municipal do PP no Concello de Ourense, Inma Moreiras sinalou en Más de Uno Ourense que reclamarán que non se aprobe un Pxom sen seguridade xurídica e lamentou que o goberno de democracia ourensana se caracterice pola falta de transparencia.