En Onda Cero o edil popular Jorge Pumar declarou que "no Bloque están demostrando odiar máis ó Partido Popular que a Jácome". Preguntado sobre si a moción de censura tiña posibilidades Pumar declarou que si era posible entenderse co PSOE por que non había liñas vermellas, anque non chegou a presentarse proposta algunha por escrito nin estiveron nomes sobre a mesa. "Non houbo negociación" engadíu.