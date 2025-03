Más de uno ourense

Demandan alternativas no barrio ó peche da gardeiría A Casiña

As quince familias afectadas pola decisión de Cáritas de pechar nas Lagoas a Escola Infantil A Casiña (que ía a cumprir 50 anos) demandan alternativas no barrio que permitan que seus fillos podan seguir matriculados e non en centros máis distantes.