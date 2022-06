Más de uno ourense

O concello de Ourense completa a remodelación de instalacións deportivas

A concellería de deportes do Concello de Ourense considera que coa remodelación do polideportivo da Carballeira coplétase unha serie de reformas necesarias nas instalacións deportivas dos barrios. Falamos delo e do COB, do Rally e da programación de deportes nas Festas de Verán co edil de deportes, Mario Guede.