O Carballiño bateu o seu propio récord de tapa xigante de pulpo para a que foron precisos 600 kilos. Delo, e da inminente celebración dunha nova edición da Festa do Pulpo (este domingo) falamos co edil de Turismo do consistorio carballiñés, Manuel Dacal, con que abordamos os pormenores da programación festiva na capital do Arenteiro.