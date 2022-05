Más de uno ourense

As axudas a Pemes comerciais e talleres de artesáns, ou os traballos de modernización do regadío da Limia, entre os asuntos abordados hoxe en Más de Uno Ourense co delegado territorial da Xunta de Galicia, Gabriel Alén.