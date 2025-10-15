Ana Méndez:"O Alcalde decide dependendo do pe co que se levante"

A voceira municipal do Partido Popular no Concello de Ourense, Ana Méndez tamén dixo que no PP están "un pouco fartos" de que os responsabilicen PSOE e BNG de que o rexidor sega no seu cargo e sobre os contínuos cambios no deseño das liñas de autobús explicou que son "un desastre" e que o Alcalde xa lles advertíu que seguirá habéndoos ata marzo do ano próximo. Para esas datas, engadíu, está previsto segundo él a adxudicación do servizo municipal de transportes, criticando os últimos nove meses de agarda.