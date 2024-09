Más de uno ourense

Ana Méndez (PP): "A realidade do termalismo en Ourense é o de zonas abandonadas"

A edil do PP no concello de Ourense, Ana Méndez, repasou a actualidade municipal en Más de Uno abordando a situación do termalismo e negando as afirmacións do Alcalde, Pérez Jácome, sobre que están a pleno rendemento.