Ana Méndez (PP):"A prioridade para nós son os asuntos sociais"

A voceira do PP no Concello de Ourense dixo en Onda Cero que a prioridade para o grupo municipal do seu partido é a de mellorar os asuntos sociais e todo o relacionado con éste ámbito, polo que solicitan do pleno que as axudas ás entidades que desenvolven o seu labor social sexan solucionadas no primeiro trimestre do ano.