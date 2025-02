Ana Méndez: "Claro que no partido hai diferentes opinións pero traballamos en equipo"

Méndez explicou que o que lles piden militantes, votantes, simpatizantes e cidadáns en xeral é "traballar como un equipo unido" e que si non o fan así non lles vai a ir ben.

A voceira popular repasou en Onda Cero outros asuntos da actualidade municipal como a recente entrevista do Alcalde co embaixador chinés, declarando que "a promoción de Ourense non se mide en postureos", como tamén a posición do PP en relación co futuro da praza de San Antón sobre a que pesa unha sentencia xudicial indicando que é necesario chegar a un acordo "entre todos" para evitar as indemnizacións que lle corresponderían ó Concello.

O Entroido, o incendio na Avenida de Santiago ou destiñar o Museu Municipal a bar como pretende o goberno local foron tamén algúns dos asuntos tratados sinalando a este último respecto que " ademáis de inaxeitado sería ilegal".