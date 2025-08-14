O escritor e xornalista Javier Fraiz pasou hoxe polos micrófonos de Onda Cero Ourense para contarnos en "Más de Uno" detalles da súa segunda novela
Amar/Azar é a última novela do xornalista Javier Fraiz
