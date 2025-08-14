MAS DE UN OURENSE

Amar/Azar é a última novela do xornalista Javier Fraiz

O escritor e xornalista Javier Fraiz pasou hoxe polos micrófonos de Onda Cero Ourense para contarnos en "Más de Uno" detalles da súa segunda novela <Amar/Azar>.

Jesús Álvarez | Paco Sarria

Ourense |

O escritor e xornalista Javier Fraiz pasou hoxe polos micrófonos de Onda Cero Ourense para contarnos en "Más de Uno" detalles da súa segunda novela . A saúde mental, o feminicidio, sucesos tráxicos e momentos felices dan forma a esta obra publicada por Galaxia.

