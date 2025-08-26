MÁS DE UNO OURENSE

Álvaro Vila (PSOE):"A situación de desgoberno requería a moción de censura en Viana"

O secretario xeral dos socialistas ourensáns, Álvaro Vila, dixo en Más de Uno Ourense que "a situación de desgoberno en Viana do Bolo" requería do acordo entre PSOE e BNG.

Jesús Álvarez | Paco Sarria

Ourense |

O secretario xeral dos socialistas ourensáns, Álvaro Vila, dixo en Más de Uno Ourense que "a situación de desgoberno en Viana do Bolo" requería do acordo entre PSOE e BNG para presentar unha moción de censura contra o PP o próximo 7 de setembro.

Vila falou tamén da convocatoria do pleno extraordinario na Deputación sobre a vaga de lumes, sobre o incidente de Amoeiro no que foron botados fuegos artificiais en plena vaga ("foi unha ocurrencia reprobable", dixo), e tamén abordou a programación da semana cultural no concello do que é Alcalde; Taboadela.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer