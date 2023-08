Más de Uno Ourense

Abordamos o papel do PP no concello con Jorge Pumar

O papel que o PP xogará neste mandato no Concello de Ourense, ou a situación da xunta local dos populares tra-la ausencia en 4 plenos do seu presidente Manuel Cabezas foron argumentos da entrevista que hoxe mantivemos en Más de Uno co edil e deputato provincial Jorge Pumar.