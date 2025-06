30 Concellos integran a plataforma en demanda de paradas do AVE na Gudiña

30 concellos están representados e agardan recibir máis apoios por considerar que a decisión dos xestores ferroviarios atenta contra o reto demográfico, agrava o despoboamento do rural e mesmo afecta á soedade non desexada. Así nolo contou o voceiro do colectivo, Rubén Riós.

Ainda non teñen fixada a data para unha gran manifestación, pero si enviarán comunicacións á Casa Real, ó Valedor do Pobo, ó Defensor de el Pueblo, ó Comisario Europeo de Transportes, á Xunta de Galicia e á Deputación de Ourense. Para Riós a decisións de Renfe e Adif son denigrantes, polo que insistirán en que sexa revertida a situación.