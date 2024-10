Más de uno ourense

25 aniversario do Salón Internacional do turismo gastronómico "Xantar"

"Más Uno Ourense" viaxou ate o recinto feiral de Expourense con motivo do 25 aniversario do Salón Internacional do turismo gastronómico "Xantar" con presencia de 5 países e 140 actividades no mellor escaparate dos productos galegos de calidade.