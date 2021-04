Os xoves do Tamarindo

O PP máis perto de voltar con Jácome, según o BNG

O nacionalista Luis Seara foi o convidado hoxe ós Xoves do Tamarindo en Más de Uno Ourense para abordar a actualidade municipal. Para o voceiro do BNG no concello, o PP está cada vez máis perto de voltar a pactar con Jácome