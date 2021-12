Con Jesús Alvarez

Informativo provincial en Más de Uno Ourense 09/12/2021

No informativo de Más de Uno Ourense repasamos a última hora da incidencia do COVID en Ourense, o acordo que evitou a folga no servizo de recollida de lixo e conversamos co edil de Ciudadanos no Concello de Ourense Pepe Araújo.