Más de uno Ourense

Entrevista con Gabriel Alén, Delegado Territorial da Xunta de Galicia en Ourense

Convidamos hoxe a Más de Uno Ourense ó delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén, con quen abordamos neste 8M as principais políticas de igualdade da Xunta de Galicia no último ano, así como outros asuntos de interese como os acordos do último Consello da Xunta desenvolvido na nosa cidade