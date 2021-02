Entrevista con Gabriel Alén

Abordamos a situación Covid en Ourense co delegado da Xunta

Abordamos a situación derivada da pandemia en Ourense, e as novas perspectivas co delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén. Ademáis falamos, entroutos asuntos, do segundo plan de axudas á hostelería en Más de Uno.