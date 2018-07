Atropelo mortal en San Cibrao, o segundo nunha semana

Un home de 43 anos falecía a pasada tarde tras ser alcanzado por un vehiculo nas inmediacions do Restaurante San Rosendo na estrada nacional 525 en san cibrao das viñas. O suceso aconteceu pasadas as seis da tarde nunha hora na que xa había dificultades de visibilidade.

Un home de 43 anos falecía a pasada tarde tras ser alcanzado por un vehiculo nas inmediacions do Restaurante San Rosendo na estrada nacional 525 en san cibrao das viñas. O suceso aconteceu pasadas as seis da tarde nunha hora na que xa había dificultades de visibilidade. Horas antes na capital ourensá unha motocicleta atropelaba a un peatón de 50 anos nesta ocasion nun paso regulado por semaforos. Ambos, motorista e peatón foron traslados a un centro sanitario.Hai que lembrar que co peaton falecido onte xa van dous no prazo dunha semana, a vitima anterior foi unha muiller de 37 anos que resultou alcanzada por un vehiculo na avenida otero pedraio perto da escola de idiomas.