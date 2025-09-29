Municipal

Arrecian as críticas da oposición contras as novas liñas de bus de Ourense

PP, PSOE e BNG coinciden en criticas o novo deseño

Paco Sarria

Ourense |

Autobuses Urbáns de Ourense
Autobuses Urbáns de Ourense | Onda Cero Ourense

Para o BNG os últimos cambios anunciados nas liñas de bus n acidade non son máis que a constatación de que o deseño inicial foi un fracaso.

O nacionalista Luis Seara di que escoitando á veciñanza a pe de rúa as queixas fixéronse evidente e lle pide ó Alcalde que escoite ós que verdadeiramente están a padecer as consecuencias dunha política de liñas que xa se ten revelado como disfuncional e ineficaz.

A percepción que o grupo municipal do PP ten da implantación das novas liñas é negativa.

Así o afirmou en Onda Cero o concelleiro popular Francisco Javier Rodríguez Novoa, para quen o anuncio da posible gratuidade do servizo ten como finalidade que os usuarios xa non presenten reclamación.

En cambio para o Alcalde trátase dun "caso de éxito atípico na mobilidade europea" xa que medrou o número de usuarios nos primeiros días.
