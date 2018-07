Un año sin noticias de Matilde González, de Parada de Sil

Los familiares de Matilde González, de 79 años, desaparecida hace justo un año del geriátrico Luces do Sil, se concentraron ayer frente a las puertas de la residencia en la que la mujer fue vista por última vez para recordar que todavía no se ha hallado rastro alguno de ella y pedir a las fuerzas de seguridad que no olviden el caso y sigan buscando. La señora, con demencia senil, salió del edificio durante la jornada de visitas y no regresó.