O Alcalde de Verin recurrirá a condea por un delicto contra o patrimonio

O PP demanda a súa demisión

Paco Sarria

O Alcalde de Verin, Gerardo Seoane, condenado a dous anos por un delicto contra o patrimonio, mantén a sua inocencia e anuncia recurso.

O rexidor verinés esgrime unha resolución de patrimonio que legaliza as obras que o fallo considera ilegalizables e celebra que foi absolto de prevaricación.

O PP esixe a sua inmediata demisión e os socialistas din que os tempos os marca o propio Seoane, reiterando a inocencia de este e engadindo que as obras de emerxencia polas que foi condeado tiñan amparo legal

