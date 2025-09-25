O Alcalde de Verin recurrirá a condea por un delicto contra o patrimonio

O Alcalde de Verin, Gerardo Seoane, condenado a dous anos por un delicto contra o patrimonio, mantén a sua inocencia e anuncia recurso.
O rexidor verinés esgrime unha resolución de patrimonio que legaliza as obras que o fallo considera ilegalizables e celebra que foi absolto de prevaricación.
O PP esixe a sua inmediata demisión e os socialistas din que os tempos os marca o propio Seoane, reiterando a inocencia de este e engadindo que as obras de emerxencia polas que foi condeado tiñan amparo legal