O Alcalde de Verin condenado a 2 anos de prisión

O Alcalde de Verin, Gerardo Seoane, foi condenado a 2 anos de cárcere por un delicto contra a ordenación do territorio pola Audiencia Provincial que lle impón ademáis unha multa de 14 meses a razón de 6 euros ó día.
A sentencia impediríalle presentarse ás municipais como cabeza socialista no do 2027, anque o fallo non é firme.
Seoane foi condenado polas obras realizadas no entorno de protección da igrexa de San Bartalomé onde acordou unha demolición e formigonado nun tramo de rúa onde realizou outras reformas sen autorización.
O mesmo fallo absólveo do delicto de prevaricación polo que tamén foi xulgado