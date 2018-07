El alcalde de Punxín acepta negociar con los vecinos el precio del agua

El portavoz de la Comisión vecinal del Agua de Punxín, Joaquín Moldes, recibió ayer al medio día la confirmación por parte del delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez, de que el alcalde, Manuel Vázquez, se reunirá con los representantes vecinales para intentar llegar a un acuerdo por el precio del agua.

El delegado territorial, a petición de la comisión vecinal, mantuvo ayer a las 10:00 horas una reunión con el alcalde para intermediar entre ambas partes y lograr que se sentaran una vez más para negociar. En este encuentro Vázquez se comprometió a hablar con los miembros de la comisión en el salón de plenos, donde desde hace hoy ocho días mantienen un encierro.

Por su parte, Moldes esperaba que ese encuentro tuviera lugar ayer mismo, pero el alcalde no les llamó ni se presentó en el salón plenario, por lo que confía que dicha reunión tenga lugar hoy. En cambio, los vecinos allí encerrados recibieron la visita de la diputada socialista María Quintas, del senador por Ourense Miguel Fidalgo, y del secretario general por O Carballiño, Guillermo Dopazo, para manifestarles su apoyo "ante cualquier trámite que quisiéramos hacer ante el Parlamento". Observa Moldes, que también recibió la llamada de apoyo de un alcalde de la comarca, de un concello donde "los vecinos pagan la mitad que nosotros por el recibo".

Dice Moldes que en caso de que Vázquez no les atienda recurrirán a otras formas de reivindicación, y que Martínez "cumplió con su palabra". La reunión será ante la presencia de los vecinos que se encuentren encerrados en el salón de plenos en ese momento, aunque dice que si el alcalde no los quiere "no habrá problema".