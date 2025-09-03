O Alcalde de Ourense ó banquiño por prevaricación e malversación

O Alcalde de Ourense está citado como imputado/investigado polo Xuiz de Instrucción Leonardo Álvarez o próximo 22 de setembro acusado de prevaricación e malversación de caudaus polo desvío de fondos públicos á sua televisión, así como pola compra de material para a mesma con cartos do concello.
A denuncia foi presentada polo seu ex asesor José Manuel Palacios.
Por outro lado o Alcalde de Verin, Gerardo Seoane está citado o día 11 acusado de prevaricación administrativa en concurso medial con un delicto contra a ordenación do territorio. A fiscalía reclama para el 6 anos de cárcel ademáis de elevadas multas.