O Alcalde de Ourense ó banquiño por prevaricación e malversación

Tamén pasará polo xulgado o Alcalde de Verin

O Alcalde de Ourense está citado como imputado/investigado polo Xuiz de Instrucción Leonardo Álvarez o próximo 22 de setembro acusado de prevaricación e malversación de caudaus polo desvío de fondos públicos á sua televisión, así como pola compra de material para a mesma con cartos do concello.

A denuncia foi presentada polo seu ex asesor José Manuel Palacios.

Por outro lado o Alcalde de Verin, Gerardo Seoane está citado o día 11 acusado de prevaricación administrativa en concurso medial con un delicto contra a ordenación do territorio. A fiscalía reclama para el 6 anos de cárcel ademáis de elevadas multas.

