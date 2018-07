El alcalde esgrime el apoyo de la dirección federal y gallega y los ediles críticos le mantienen el pulso

Las dos facciones socialistas en el Concello de Ourense siguen tensando la cuerda y apenas unas horas después de la orden dictada por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, de apertura de expediente a los cinco concejales del sector "pachista" críticos con el alcalde, por no asistir a las reuniones de grupo, estos lanzan un pulso al alcalde y afirman que tienen previsto asistir a esas reuniones semanales -no así a las de preparación de pleno, a las que sí acudirán-, "al no ser obligatorias".

Por su parte el alcalde Agustín Fernández declaraba ayer públicamente que el itinerario está marcado" en relación al expediente sancionador. Tras esgrimir el apoyo que le ha brindado en todo momento la Agrupación Gallega del partido dio otra oportunidad a los críticos para que asistan a las reuniones de grupo y de partido que hay cada martes, porque "también son importantes y en ellas se toman decisiones" y añadió que "en un gobierno no puede ir cada uno por libre".

Un alcalde locuaz ayer, se puso incluso en el peor de los escenarios. "Puede que dentro de un mes me hagan una moción y ya no sea alcalde", señaló. Aún así indicó que la decisiones tomadas en relación a la de destituir de sus cargos al edil crítico Antonio Rodríguez Penín, condición que piden los "pachistas" para volver a confiar en el regidor, "no tiene vuelta atrás".

La portavoz del PPdeG, Paula Prado, señalaba ayer al respecto que "no descarta" una moción de censura en el Concello de Ourense, a causa de la crisis abierta en el seno del PSOE local, pero ha puntualizado que "está todo muy abierto" y "lo más importante es que se mantenga la gobernabilidad" en la ciudad.

En vista de que dos de las ediles del sector crítico, María Devesa y Susana Bayo, pidieron su dimisión de la Junta de Gobierno Local, alegando que no querían verse involucradas en posibles aprobaciones irregulares, el alcalde adelantó que va a reorganizar esta misma semana la Junta de Gobierno, incorporando a misma a Juana Ageitos -la nueva edil que sustituyó al dimisionario José Carlos Martínez Pedrayo-. En cuanto a la posibilidad de que la Agrupación Local le abra también un expediente dentro de esta guerra cruzada entre las agrupaciones local -a la que pertenece el regidor- y la provincial, el alcalde señaló que "tendría que asumirlo y pediría amparo, como hará el resto".

Los ediles discrepantes con el regidor mantienen que la dirección nacional del partido, que es la que debe resolver en última instancia esta orden de expediente disciplinario dictada por Besteiro, "no tiene materia alguna para expedientarnos, porque hemos cumplido en todo momento lo que dicen los estatutos del partido y cumplimos también cada día escrupulosamente con nuestros cometidos como concejales", señaló ayer María Devesa.

Algunos temen no obstante que la decisión de Madrid se adopte "no por criterios estatutarios y legales, sino políticos" y apoyen el expediente para no desautorizar a Besteiro.

Apoyo de Ferraz

En medio de esta guerra fratricida que enfrenta a la Agrupación Local -afín al exalcalde Francisco Rodríguez- con la Agrupación Provincial -próxima al ex secretario gallego Manuel "Pachi" Vázquez-, también volvía a posicionarse ayer la dirección nacional del PSOE, que ratificó su apoyo al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, al señalar que, al margen de las medidas que se adopten, los cinco ediles de Ourense "deben cumplir con sus obligaciones".

La respuesta de la Agrupación Provincial del PSOE no se ha hecho esperar y citaron a prestar declaración mañana a la secretaria de la Agrupación Local del partido y directora de Recursos Humanos del Concello, Carmen Rodríguez Dacosta, para iniciar la instrucción del expediente disciplinario abierto contra ella por convocar en diciembre una asamblea, no autorizada por la Agrupación Provincial, en la que se abrió expediente a los ediles "pachistas".