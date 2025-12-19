Municipal

O Alcalde de Barbadás gobernará en minoría

5 concelleiras mantéñense no partido socialista

Paco Sarria

Ourense |

Xosé Carlos Valcárcel Doval
Xosé Carlos Valcárcel Doval | PSOE de Galicia - PSOE de Ourense

O Alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel; actualmente no grupo de non adscritos tra-la denuncia por presunto acoso laboral ó abandonar o partido socialista; queda en minoría no seu concello despois de que 5 dos seus antiguos edís do grupo de goberno decidiran abandona-lo grupo de goberno.

De tal xeito Valcárcel continuará co apoio dun edil socialista que pide ó partido un tempo de reflexión e outro de Democracia Ourensana, con quenes conformará a comisión de goberno.

As concelleiras Victoria Morenza, Marga Pérez, Ana Belén Peleteiro, Noemi Pintos e María Elisabeth González abandonaron seus cargos e manteranse dentro da disciplina do partido socialista.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer