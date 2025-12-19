O Alcalde de Barbadás gobernará en minoría

O Alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel; actualmente no grupo de non adscritos tra-la denuncia por presunto acoso laboral ó abandonar o partido socialista; queda en minoría no seu concello despois de que 5 dos seus antiguos edís do grupo de goberno decidiran abandona-lo grupo de goberno.
De tal xeito Valcárcel continuará co apoio dun edil socialista que pide ó partido un tempo de reflexión e outro de Democracia Ourensana, con quenes conformará a comisión de goberno.
As concelleiras Victoria Morenza, Marga Pérez, Ana Belén Peleteiro, Noemi Pintos e María Elisabeth González abandonaron seus cargos e manteranse dentro da disciplina do partido socialista.