Agustín Fernández replica al ex secretario xeral del PSdG que "pierde el tiempo" hablando de elecciones locales

La brecha entre las dos facciones socialistas, pachistas y paquistas, en el Concello de Ourense es cada vez mayor y la insinuación lanzada el domingo por el ex secretario xeral y diputado, Pachi Vázquez, de que podría ser candidato a alcalde ha puesto el dedo en la llaga.

El supuesto líder de los ediles críticos (él niega que lo sea) no descartó encabezar una lista si su partido se lo pide y el actual regidor, Agustín Fernández, fue directo en la réplica: "Lo razonable es que quien viene siendo alcalde sea el candidato a continuar", aunque matizó que la decisión aun no está tomada. Y a pesar de que intentó encajar con deportividad el envite pachista afirmando que "cualquier afiliado al PSOE censado en Ourense se puede presentar y me parece bien", también afeó el oportunismo de su posible rival a quien acusó de "perder el tiempo" hablando de elecciones.

De hecho, emplazó a Pachi Vázquez a "cumplir sus obligaciones" en el Parlamento. "Yo le pido que dedique su tiempo a resolver los problemas de los gallegos y a ayudar a que se resuelvan los del Concello de Ourense", indicó Fernández, para quien "no es momento" todavía de plantear relevos en el socialismo local. Pidió respeto a los plazos y no negó que Pachi Vázquez pueda ser un buen candidato "como cualquier afiliado". Es más, "si se va a elegir mediante primarias lo razonable es que haya más de uno".

Al actual alcalde de la ciudad tampoco le ha gustado que Vázquez opine sobre la gobernabilidad en la ciudad donde, a juicio del exlíder socialista gallego "hay un problema importante". En relación al enfrentamiento de su grupo con cinco ediles críticos, el regidor apuntó que hay un expediente disciplinario abierto y que los órganos del partido "tomarán las decisiones correspondientes en el ámbito interno". Negó además que exista un problema "a día de hoy" ya que "cada concejal conoce sus obligaciones y está haciendo su trabajo". Pero en cuanto al gobierno de la ciudad, Agustín Fernández contestó a Pachi Vázquez que "es el alcalde el que toma las decisiones que considere oportunas en cada momento". Una de esas decisiones que solo el alcalde puede adoptar y que no le perdonan los díscolos es la de despojar de todas sus competencias al concejal Antonio Rodríguez Penín.

"Reírnos un poco de todo"

En todo caso, el alcalde planteó que ahora "lo fundamental es que resolvamos los problemas de los vecinos y en esta semana de carnaval nos toca disfrutar y reírnos un poco de todo".

En lo único que está de acuerdo Agustín Fernández con el exlíder de los socialistas gallegos es en la necesidad de acercamiento con el BNG para lograr una mayoría de izquierdas en Ourense. En este sentido, recordó que el gobierno de coalición "funcionó muy bien durante casi seis años" pero ahora reprocha que el BNG adopte la postura "cómoda" y "prefiera mantenerse en la oposición hasta las elecciones de 2015, quizás para alejarse del desgaste que supone gobernar".

En todo caso, no le preocupa una moción de censura del PP que Pachi Vázquez ve posible "aritméticamente". Lo que sí le inquieta, dijo, "es que perdamos el tiempo hablando de mociones de reprobación o de dimisión que son auténticas estupideces que no valen para nada". Para el alcalde, la moción de censura es un "derecho legítimo" de la oposición y la aceptaría, aunque precisa que "se necesita el voto de 14 concejales que no sean tránsfugas" y se aferra a que el BNG "ha dicho de forma activa y contundente que no la apoyará".