Agustín Fernández non ve nengunha "crise" municipal e di que as discrepancias resolveranse internamente

O alcalde socialista de Ourense, Agustín Fernández afirmou hoxe que "non ve nengunha críse municipal" e que xa se tomaron decisións para reconducir o goberno municipal. Fernández sinalou que os asuntos órganicos trataranse internamente no Psoe. Referíase o rexedor ao escrito plantexado onte por catro edis criticos do sector pachista que esixen a devolución de competencias ao quinto concellal díscolo Antonio Penín baixo a ameaza de non asistir ás reunións de grupo. Neste senso o rexedor ourensá asegurou que deben respetarse as atribucións do alcalde para organizar as competencias municipais en aras da eficiencia na xestión e suliñou que proba da normalidade é que hoxe a xunta de goberno local tomou acordos unánimes con presencia dos edis dambos sectores.

Os "paquistas" e "pachistas" están chamados hoxe a unha xuntanza ca executiva galega do psoe na que se agarda que retomen o diálogo para reconducir a situación municipal.