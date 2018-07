Agustín Fernández e Mónica Vázquez escenifican a "normalidade" municipal

O alcalde de Ourense, o socialista Agustín Fernández reiterou esta mañá que falará cos concelleiros descontendos ca remodelación do goberno municipal e afirmou que todo está funcionando con normalidade no equipo de goberno. Fernández fixo estas declaracións acompañado da concelleira de vontariado Mónica Vázquez, unha das edis do sector crítico que perderá competencias.

O alcalde de Ourense, o socialista Agustín Fernández insiste en que falará cos concelleiros descontendos ca remodelación do goberno municipal e afirmou que todo está funcionando con "normalidade" no equipo de goberno. O rexedor facía estas declaracións acompañado da concelleira de vontariado, Mónica Vázquez, unhas das edis do sector crítico. Neste contecto o alcalde ourensá defendia a labor de Mónica Vázquez ca que hoxe comparecía para presentar as accións do plan de formación de vontariado.

O programa que hoxe foi presentado contempla accións encamiñadas á iniciación no vontariado, ao acompañamento social, obradoiros de risoterapia e relaxación, formación para responsables de entidades de vontariado e un apartado destinado aos recursos audiovisuais coma ferramentas de intervención. A través do Concello de Ourense pódese facer vontariado coma hospitaleiros no albergue de San Francisco, nos programas de apoio escolar, Aula de Natureza ou nos convenios que o concello ten co Banco de Alimentos ou cos comedores de Cáritas aos que en breve se incorporarán 17 persoas vontarias.