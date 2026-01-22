Agriculores e gandeiros de Ourense satisfeitos co freno a Mercosur

Os tractores seguirán de momento en Ourense pese a que onte, no Parlamento Europeu, unha votación supuxo a paralización temporal do acordo con Mercosur para que sexa estudiado pola Xustiza europea por si fose incompatible con outros tratados.
A nova foi recibida con satisfacción polas organización de agricultores e gandeiros de Ourense quenes valoran ademáis a importancia que tiveron as mobilizacións para que a cidadanía coñeza as súas demandas. Así o expresou en Onda Cero un dos voceiros, Miguel Gómez.