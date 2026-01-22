Protestas

Agriculores e gandeiros de Ourense satisfeitos co freno a Mercosur

De momento non desconvocan as mobilizacións

Paco Sarria

Ourense |

Os tractores seguirán en Ourense á espera de avances
Os tractores seguirán en Ourense á espera de avances | Paco Sarria

Os tractores seguirán de momento en Ourense pese a que onte, no Parlamento Europeu, unha votación supuxo a paralización temporal do acordo con Mercosur para que sexa estudiado pola Xustiza europea por si fose incompatible con outros tratados.

A nova foi recibida con satisfacción polas organización de agricultores e gandeiros de Ourense quenes valoran ademáis a importancia que tiveron as mobilizacións para que a cidadanía coñeza as súas demandas. Así o expresou en Onda Cero un dos voceiros, Miguel Gómez.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer