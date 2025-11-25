O agresor sexual ourensán Martiño Ramos detido en La Habana

O ourensán Martiño Ramos Soto, de 50 anos e condenado a 13 por agresións sexuais a unha alumna, foi detido en La Habana, horas despois de que a Policía Nacional difundirá un cartaz cos 10 delincuentes máis buscados.
A detención produciuse despois de que trascendera a sua presencia alí onde abríu un perfil en Instagram no que daba visibilidade ó seu traballo como fotógrafo e foi posible grazas á intervención da Consejería de Interior do país caribeño
Residía baixo o nome de Marín Soto e segundo a policía española antes de recalar en Cuba estivo en Brasil partindo de Lisboa e tamén en Perú, chegando a illa caribeña en xullo pasado.
Antes dera de baixa seu turismo nun desgüace de Ourense e vendeu un piso que que financiou seu plan de fuxida tras serlle denegado o último recurso contra a condea.
Hai que lembrar que España non ten convenio de extradición con Cuba, polo que podería ser entregado por vía diplomática.