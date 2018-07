A adxudicataria da axuda no fogar plantea un ERE a 40 persoas ante o descenso de ingresos

A empresa Fomento de Servizos Sociosanitarios que presta axuda a domicilio no Concello de Ourense ven de comunicar que está a negociar cos traballadores e traballadoras un Expedente de Regulación de Emprego que afectaría a 40 persoas do servizo de libre concurrencia. Os empresarios afirman que este ERE débese á reducción no número de horas de prestación servizo que rebaixaron a carga de traballo da empresa. Segundo Fomento de Servizos Sociosanitarios a cifra de usuarios na modalidade de libre concurrencia pasou de 720 en 2012 a 571 en 2013. Afirman dende a empresa que lamentan a medida e que están abertos a dialogar cos traballadores pero definen a situación coma “insostible” trala “incensante perda de ingresos” dende xaneiro deste ano. Lembran que buscaron alternativas coma unha reducción de xornada provisional que serviu para manter os empregados a ata o momento e sinalan que hai poucos días se lle propuxo ao Concello de Ourense a resolución do contrato de mútuo acordo ao entender que non se cumplen as previsións económicas previstas nos pliegos da adxudicación pero o concello negouse. Nos vindeiros días continuarán as xuntanzas entre empresa e traballadores.